Stiri pe aceeasi tema

- DNA a clasat dupa sapte ani un dosar de șantaj din 2014 al lui Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact. Potrivit g4media.ro, este vorba de alt dosar decat cel in care Voiculescu a fost trimis in judecata, fiind acuzat de șantajarea lui Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste…

- Dosarul pentru lovituri cauzatoare de moarte, in cazul incidentului de la Spitalul din Galda de Jos, unde doi pacienți l-au batut pe al treilea – un barbat care la doua saptamani a decedat, a fost clasat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba. Mai exact, in urma expertizelor s-a stabilit…

- Lovitura de teatru in dosarul sechestrarii taximetristului din București in clubul Champions din Timișoara de catre liderul interlop Lucian Boncu și ceilalți apropiați ai sai – o proba ceruta in apararea inculpaților a ajuns sa intareasca acuzațiile DIICOT de șantaj și lipsire de libertate in mod ilegal.…

- Președintele Klaus Iohannis ii cere ministrului Justiției sa explice public cum s-a ajuns ca dosarul 10 august sa fie clasat. Președintele spune ca a cerut ministrului Justiției și ministrului de Interne sa gaseasca soluții pentru ca adevarul sa fie gasit și responsabilii sa raspunda.

- Tribunalul Bucuresti a respins, marti, solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in Dosarul 10 august, astfel ca dosarul ramane clasat, iar decizia instantei este definitiva.

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, ca atacantul Florinel Coman i-a spus ca a dat examenul in engleza pentru obtinerea permisului de conducere in Ucraina. El considera ca dosarul penal in cazul jucatorului va fi clasat, anunța news.ro. ”Coman nu are, ma, nicio treaba. M-am…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a cerut Uniunii Europene sa medieze intre Iran si Statele Unite pentru a salva acordul nuclear iranian, intr-un interviu acordat luni CNN International, informeaza AFP si Reuters preluat de agerpres. 'In mod clar, poate exista un mecanism fie pentru…