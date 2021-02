DNA a ajuns la plajă! Apele Române: Proiectul riscă să fie stopat. DNA Constanța a deschis un dosar penal in rem pentru a verifica modul in care Ministerul Culturii a aprobat descarcarea arheologica pentru largirea plajelor, in etapa a doua a proiectului, de peste 750 milioane de euro. Informația a fost confirmata oficial de Ministerul Culturii pentru G4Media.ro. Intervenția procurorilor Anticorupție ar fi avut loc dupa ce mai multe monede antice ar fi fost gasite in nisipul proaspat excavat din largul marii. TAIEREA BANILOR este o prioritate. Rareș Bogdan se REVOLTA Administrația Naționala Apele Romane a confirmat ca accesul navei care excava nisipul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

