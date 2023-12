Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, au avut loc percheziții in biroul președintelui Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, precum și in sediul instituției. Informațiile, deocamdata neoficiale, indica faptul ca anchetatorii au efectuat acțiuni in legatura cu posibile nereguli in ceea ce privește angajarile…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) DNA a anunțat, marți, ca efectueaza percheziții intr-un dosar privind obținerea pe nedrept a 24 de terenuri din proprietatea statului, de pe raza municipiului București. Profitul obținut din tranzacționarea ulterioara a acestor imobile depașește 10 milioane de euro, spun…

- O femeie a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Spitalul Județean de Urgența ,,Sfantul Pantelimon” Focșani in urma unui accident rutier produs in Focșani. Potrivit polițiștilor vranceni, ,,a fost o coliziune ușoara intre un tir și un autoturism”, conducatoarea autoturismului, o femeie de 37 de ani, fiind…

- Operație in premiera in județul Vrancea, la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani! Echipa medicala a spitalului, formata din medici chirurgi dr. Madalina Calița, dr. Doru Ciocan, dr. Dragoș Costea si medicul de anestezie și terapie intensiva dr. Ion Cumpana, a redat șansa la viața unei…