Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus efectuarea urmaririi penale fața de 56 de suspecți, persoane fizice și juridice, pentru savarșirea unor infracțiuni in legatura cu achiziții nelegale, supraevaluate, facute de instituții publice/societați comerciale din subordinea consiliilor…

- Gigantul mondial care investește 100 de milioane de dolari in Romania! Unul din giganții aflați in Romania, inca de pe vremea de trista amintire, anunța investiții majore. Compania este prezenta, efectiv, cu linii de producție, inca din 1995. Recent a finalizat noi investiții in linia de producție de…

- O maramureseanca a fost numita vicepresedinte, cu functia de subsecretar de stat, la Autoritatea Competenta de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra. Este vorba de Ancuta Felicia Dunca, originara din satul Glod, comuna Stramtura. Aceasta a mai ocupat functia sef serviciu juridic…