Stiri pe aceeasi tema

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a informat, marti, ca in luna februarie au fost condamnati definitiv 32 de inculpati in dosare de coruptie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Penalul Dan Tudorache (PSD) preia, in Parlamentul Romaniei, mesajele Moscovei: el sustine ca NATO, SUA si UE nu trebuie sa mai furnizeze arme Ucrainei. Tudorache a ramas deputat PSD, desi, in 2020, Marcel Ciolacu spunea ca-l va determina sa demisioneze din Parlament, datorita problemelor penale pe care…

- DNA transmite ca, in luna ianuarie, in dosarele instrumentate de procurorii anticoruptie, au fost condamnati 54 de inculpati, prin 27 de hotarari judecatoresti definitive, pentru infractiuni de luare si dare de mita, trafic de influenta, fraudarea fondurilor europene, potrivit Agerpres. Fii la…

- Președintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Pavel Popescu, a convocat joi, la ora 16.00, o ședința, organizata in contextul conflictului din Ucraina. „Acum fix o luna estimam invazia Ucrainei. Asta pentru ca Putin și Rusia au abandonat de ani buni conceptul de diplomație. Pacat ca noi…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca personalul medical, inclusiv cel din directiile de sanatate publica, care a fost angajat suplimentar pe perioada pandemiei, ar putea ramane sa lucreze in sistem, apreciind ca este nevoie de specialisti in acest domeniu. ‘Ne preocupa foarte mult acest…

- „In momentul in care a fost depusa moțiunea USR-AUR, exact același lucru am avut. Atunci erau alaturi de ei și cei de la USR, dar același comportament care nu a fost sancționat atunci. Faptul ca nu a fost sancționat atunci cu o plangere penala, astazi a recidivat. Aceeași grupare politica. O grupare…

- Atac fara precedent al partidului AUR la adresa presei. Partidul propune printr-o postare celor de pe Facebook sa faca o lista cu “cele mai toxice si false organe de presa”. G4media este direct nominalizat. Publicitate Postarea a generat sute de comentarii in care diverse alte redactii sunt “puse la…