DNA: 16 dosare de fraude cu fonduri europene, trimise în instanţe Procurorii DNA au finalizat, in luna decembrie 2020, 16 dosare avand ca obiect fraude cu fonduri europene, in care au fost trimise in judecata 27 de inculpati - persoane fizice si juridice.



In unul dintre dosare, SC Victor Construct SRL, una dintre cele mai cunoscute firme de constructii din zona Moldovei, si un reprezentant al acesteia au fost deferiti justitiei pentru folosirea de documente false in vederea obtinerii de fonduri europene.



Potrivit DNA, la data de 15 iunie 2015, intre municipiul Iasi, in calitate de beneficiar, si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

