- Un sofer a fost filmat in timp ce conduce cu peste 100 de kilometri la ora, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, cu un copilas in brate. Imaginile au fost suprinse de catre un alt sofer, miercuri, la iesirea de pe soseaua de centura pe sensul catre Pitesti.

Accident pe DN 72, la ieșirea din localitatea Darmanești. Un barbat in varsta de 74 de ani s-a rasturnat cu

La data de 26 aprilie a.c., in jurul orei 09:15, politistii din cadrul Poliției Municipiului Targoviste au fost sesizati prin

- Un barbat a fost ranit duminica dupa ce a cazut cu motocicleta intr-o rapa. Alerta la 112 s-a dat in jurul orei 16, pentru acordarea asistenței medicale de urgența a unui barbat in varsta de 46 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea motocicleta și a cazut intr-o rapa, la o distanța de apoximativ 200-300…

Un barbat din Voinești a murit lovit de o cifa cu beton. Șoferul executa manevra de mers cu spatele, iar

- Inculpatul a relatat organelor de politie ca la marcajul pietonal, pentru a acorda prioritate unui barbat, dupa care s a pus in miscare usor si dupa aproximativ un metru, din partea dreapta, pe trecerea de pietoni, a venit in fuga o fata care i a lovit oglinda retrovizoare dreapta.Un barbat, de 63 de…

Accident grav pe DJ 711 in localitatea Corbii Mari. Un tanar motociclist, in varsta de 26 de ani, a fost

- Ieri, 1 aprilie 2021, in jurul orei 12.00, pe strada Vasile Alecsandri din Alba Iulia, un barbat de 40 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea o autoutilitara, a efectuat o manevra de mers inapoi și a acroșat o femeie de 69 de ani, din Alba Iulia, aflata pe trotuar. In urma accidentului rutier, femeia…