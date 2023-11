Grav accident de circulație produs astazi, 5 noiembrie a.c., pe strada Victoriei din Borșa. Polițiștii din Borșa, in urma deplasarii la fața locului, in urma cercetarilor facute, au stabilit faptul ca, un barbat de 44 de ani din județul Suceava, aflat la volanul unui autoturism, pe D.N. 18, in orașul Borșa, strada Victoriei, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un tanar de 20 de ani din Borșa, avand direcția de deplasare inspre Moisei. „Autoturismul condus de sucevean a fost proiectat pe sensul opus de mers, in gardul unui imobil. In urma evenimentului rutier au rezultat doua…