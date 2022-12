DN1 și Transfăgărășanul, în topul celor mai periculoase drumuri din România DN1 și Transfagarașanul se afla pe lista celor mai periculoase drumuri din țara noastra. Romania se afla in topul țarilor cu cele mai periculoase șosele din lume. Mai mult decat atat, țara noastra este pe primul loc in clasamentul țarilor cu cea mai mare rata a mortalitații, cu 85 de decese la un milion de locuitori, potrivit statisticilor inregistrate in anii anteriori, relateaza evz.ro . Șoseaua DN1, cel mai faimos traseu pentru accidente rutiere Pe primul loc in top se afla DN1, ce face legatura intre București și Oradea, șosea ce traverseaza și județul Brașov. Aceasta are o lungime de 627… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

