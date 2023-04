DN1 A, blocat din cauza unui tir

Stiri pe aceeasi tema

- DN1 a fost blocat, la miezul nopții, din cauza unui transport agabaritic care a daramat grinda metalica limitatoare de inalțime la Timișul de Sus. Autovehiculul a atins limitatorul de inaltime de 4,3 m, dandu-l jos de pe un capat de susținere, pe carosabil. Circulația a fost blocata in totalitate pentru…

- Prețul oualor de țara a crescut considerabil din cauza inflației. Totul pornește de la costurile de producție, de asemenea, mult mai ridicate. In acest context, producatorii dau vina și pe lipsa de sprijin din partea statului. Un ou de țara a ajuns sa coste dublu, daca nu chiar triplu, comparativ cu…

- Organizatorii Festivalului Massif fac pregatiri intense pentru finalizarea amenajarilor necesare evenimentului. Toata lumea abia așteapta sa vada spectacolul de muzica, dar și cel al luminilor, conform simularilor date publicitații. Din pacate, noroiul i-a speriat pe foarte mulți spectatori. Unii chiar…

- Astazi, in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov au fost sesizați de catre personal CFR ca al șaptelea vagon al unui tren de marfa, incarcat cu lemn, a deraiat pe partea stanga, intre stațiile Augustin și Apața. Ca urmare a evenimentului produs, traficul…

- Cu puțin timp in urma a avut loc un accident de circulatie pe DN 73, intre localitațile Brașov și Cristian, anunța IPJ Brasov. In accident au fost implicate 4 autoturisme.La fața locului s-au deplasat echipaje ale poliției rutiere, care urmeaza sa stabileasca circumstanțele producerii. La acest moment…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, dupa ce acestia au oprit in trafic un conducator auto care le-a prezentat un permis de conducere, cu privire la care exista suspiciunea ca ar fi fals. Astfel, in cadrul unei actiuni ce s-a desfasurat…

- Dupa perchezițiile și audierile care au avut loc ieri, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov au anunțat ca au fost reținute 5 persoane. Este vorba despre 4 polițiști de la Codlea și 1 de la Ghimbav. Aceștia sunt acuzați de urmatoaarele fapte: luare de mita și abuz in serviciu. Ei nu au…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 11.30, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Brasov a fost sesizat prin apel de urgența cu privire la faptul ca, pe raza localitații Roades, un barbat, in varsta de 71 ani, ar fi fost mușcat de mai multe exemplare canine, fiind in stare inconștienta. Ulterior,…