- RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulara din Romania, anunța evoluția și rezultatele sistemului la șapte luni de la implementarea programului pe plan local. In cele șapte luni de la implementare, Sistemul de Garanție-Returnare s-a…

- Consiliul Județean Hunedoara a aprobat recent un proiect important privind concesionarea unui teren de aproximativ 30.670 mp catre ESS WIND POWER SRL. Terenul, situat in strada Minei nr. 2 din Orașul Petrila și inscris in CF nr. 66530, este parte din proprietatea publica a județului Hunedoara și…

- Mihai Stoica (59 ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a discutat pe marginea subiectului momentului din fotbalul romanesc, un posibil aranjament tacit la partida dintre Romania și Slovacia, decisiva pentru calificarea in optimile de finala de la Campionatul European. Partida va…

- Mihai Stoica (59 ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a criticat in termeni dur pe George Pușcas, unul dintre atacanții Romaniei pentru EURO 2024. In ultimul test dinaintea Campionatului European, unde „tricolorii” vor debuta pe data de 17 iunie contra Ucrainei, Romania a remizat…

- Alba, 28 mai 2024 – DN AGRAR Group (simbol BVB: DN ), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, lider in productia de lapte de vaca, a incheiat primul trimestru din 2024 cu afaceri de 40 milioane de lei și un profit net de 8 milioane de lei, in contextul in care prețul laptelui a scazut cu…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vor revizui codul de guvernanta corporativa al pietei din Romania. Codul revizuit urmeaza sa fie publicat pana la sfarsitul anului 2024. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie…