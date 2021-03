DN 66A, în atenția UNESCO Un raport UNESCO arata ca Romsilva este incapabila sa protejeze fagetele multiseculare și ca le exploateaza abuziv in mod planificat. Documentul critica faptul ca modul actual de administrare al componentelor din Romania nu respecta ghidul operational și afecteaza integritatea proprietații transfrontaliere. Misiunea considera ca managementul forestier trebuie sa urmeze procesele naturale și sa favorizeze extinderea ecosistemelor formate din fagete primare și seculare in timp. Totodata se impune renunțarea la asfaltarea DN66A, un proiect care ar urma sa compromita atat zona centrala,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Republica Moldova au depus luni, impreuna, dosarul „Arta camasii cu altita - element de identitate culturala in Romania si Republica Moldova” pentru inscrierea acesteia in Lista reprezentativa a elementelor de patrimoniu cultural imaterial a umanitatii UNESCO. Dosarul a fost realizat…

- Regia Nationala a Padurilor – Romsilva va planta circa 20 milioane de puieti forestieri in campania de impaduriri de primavara, in cursul careia vor fi regenerate 9.130 hectare fond forestier, din care 6.015 prin regenerari naturale si 3.115 hectare prin regenerari artificiale, adica lucrari de impaduriri.…

- Aproximativ 20 milioane de puieti forestieri vor fi plantati in campania de impaduriri de primavara, ocazie cu care vor fi regenerate 9.130 de hectare de fond forestier, informeaza Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva, conform unui comunicat trimis redactiei. Din totalul suprafetei ce urmeaza…

- Camera de monitorizare amplasata de specialiștii Romsilva a inregistrat un du-te-vino al urșilor zi și noapte. Animalele cauta hrana, astfel ca fac deplasari lungi. Camerele de monitorizare au surprins forfota de pe „autostrada urșilor”. Romania are una dintre cele mai dezvoltate populații…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, joi, o hotarâre care prevede exceptiile de la obligatia persoanelor care sosesc în România din zonele cu risc epidemiologic ridicat sa prezinte certificatul unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2,…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public, privind reacția autoritaților din Ungaria fața de cantitațile de deșeuri acumulate și transportate pe cursurile de apa din Romania, Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor face urmatoarele precizari: Ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice din ultimele…

- CARAS-SEVERIN – Silvicultorii caraseni au obtinut o victorie incontestabila la Inalta Curte de Casație și Justiție impotriva Agent Green si nu mai suspenda aprobarea amenajamentului silvic de la Baile Herculane! Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a obținut in aceste zile la Inalta Curte de Casație…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. Documentul cu țarile pentru care se impune carantina la sosirea in Romania intra in vigoare marți, la ora 00.00. Lista a fost actualizata de Institutul Național de Sanatate Publica, in funcție de incidența COVID-19 in statele respective,…