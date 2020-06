DN 66A blocat de inundații în zona Lupeni Drumul național 66A este complet blocat de apele revarsate ale Jiului de Vest. Nu se mai poate intra in municipiul Lupeni din cauza apelor. Autoritațile sunt in alerta. A fost emis un cod roșu de inundații, iar oamenii sunt sfatuiți sa nu foloseasca podurile și caile rutiere expuse pericolului. Colaborator Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de hectare de terenuri agricole si gospodarii au fost inundate de apele raului Prut in localitațile Criva si Drepcauți din raionul Briceni. Autoritațile sunt in alerta pe masura ce viitura capata proporții si amenința mai multe sate din lunca Prutului.

- In contextul actual, in care mai multe zone din țara sunt afectate de inundații, viituri sau alunecari de teren, Compania Naționala de Investiții (CNI), instituție din subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, vine in spijinul autoritaților locale in vederea remedierii…

- Doi barbati au murit, miercuri seara, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN58B, intre localitatile Birda si Voiteg, anunta Politia Timis.Traficul este blocat, pana la degajarea carosabilului. Potrivit sursei citate, un barbat de 48 de ani a condus un autoturism pe DN 58B,…

- Mai multe gospodarii din trei comune si doua orase ale judetului Bistrita-Nasaud au fost inundate, sambata seara, in urma ploilor torentiale, potrivit datelor transmise de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU).Astfel de situatii au fost intalnite in cartierul Sarata al municipiului…

- Autoritatile au decis marti, 5 mai, blocarea accesului utilizatorilor la continutul site-ului ortodox.info.ro, prin care 'este continuata campania de dezinformare privind COVID-19 inceputa pe site-ul la care accesul a fost deja blocat, respectiv ortodoxinfo.ro'.

- O strada din orașul Hațeg va fi asfaltata astfel incat sa se elimine disconfortul pe care localnicii trebuie sa il suporte ori de cate ori ploua. Pe strada Matei Corvin din Hațeg atunci cand ploua se formeaza adevarate balți, iar apa se scurge direct in proprietațile localnicilor. Edilii vor sa modernizeze…

- Medicul ATI, Remus Harșan, a fost detașat, prin ordin al prefectului județului Hunedoara la Spitalul Județean de Urgența Deva. Este vorba de medicul de terapie intensiva de la Spitalul municipal Lupeni. La Spitalul din Deva trei medici de terapie intensiva se afla in perioada de izolare, post…

- Fostul premier Mihai Tudose considera ca Executivul nu lupta așa cum ar trebui impotriva noului coronavirus, iar situația de la Suceava este pe cale sa se replice in toata țara. Tudose avertizeaza asupra faptului ca ne-am putea pregati de o tragedie naționala, daca autoritațile nu se trezesc.Citește…