Stiri pe aceeasi tema

- Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA și FURTUNI in județul Alba și alte județe, pana miercuri. Disconfort termic accentuat Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA și FURTUNI in județul Alba și alte județe, pana miercuri. Disconfort termic accentuat Administrația Naționala de Meteorologie a emis…

- Pana sa fie gata A7, autostrada care va strabate Moldova de la Nord la Sud, soferii romani trebuie sa se descurce in continuare cu DN2. Din pacate, acesta are un renume prost, de „Drumul Mortii”. De ce? Pentru ca aici mor, anual, in urma unor accidente rutiere, aproximativ 70-80 de oameni. Autoritatile…

- DN2, Drumul spre Moldova, supranumit si „Drumul Mortii”, pentru ca este extrem de periculos, va fi reconfigurat. Șefii de la Drumuri vor ca mare parte din șosea sa aiba in 4 ani trei benzi, doua pe un sens, și una pe celalalt.

- In urma numeroaselor accidente mortale produse in ultimele luni pe E85, autoritatile rutiere au hotarat sa reconfigureze drumul european, supranumit si „drumul mortii”. Sapte persoane au murit duminica, 25 iulie, printre care doi copii, iar alti cinci oameni au fost raniti dupa o coliziune frontala…

- „Drumul mortii” E85 va fi reconfigurat, dupa ce in ultimii ani au fost inregistrate sute de accidente, dintre care foarte multe mortale sau foarte grave. Autoritatile isi doresc ca in cel mai scurt timp, pe portiunea de drum care leaga Nord-Est-ul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben de canicula pentru județe din Oltenia, Muntenia, Moldova, Vestul Dobrogei și local pentru Transilvania. Valul de caldura se menține pana la finalul saptamanii. Potrivit ANM, codul galben de canicula și disconfort…

- Vorbim despre un cod portocaliu de vijelii puternice, grindina și ploi abundente, valbil incepand de astazi, de la ora 12:00, și pana la noapte, la ora 23:00."In intervalul menționat, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și local in Transilvania și la munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Printre putinele biserici din judetul Constanta care poarta hramul Inaltarii Domnului se numara si biserica veche din localitatea Satu Nou, comuna Canlia, ridicata inca de pe vremea stapanirii turcesti in Dobrogea. Traditia locului precizeaza ca satul a luat nastere in jurul anilor 1825 1830, pe mosia…