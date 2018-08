DN 1A a fost consolidat provizoriu în zona Brădet (Din Judet) DN 1A a fost consolidat provizoriu in zona Bradet pentru a se putea ridica restricțiile de circulație, instituite dupa ce viitura a rupt din șosea. Dupa ploile abundente din ultima perioada, acostamentul DN 1A pe o porțiune de cațiva metri in zona Bradet a inceput sa se surpe tot mai tare, astfel ca Poliția Rutiera a decis restricționarea circulației pe banda care era afectata de pe sensul de mers dinspre Cheia. Angajații Secției... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 45 de elevi și profesori de la liceele ,,Mihai Eminescu” și ,,Alexei Mateevici” din Caușeni, au vizitat zilele acestea Romania, intr-o excursie tematica, cu prilejul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri. Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti”, Muzeul Național de Științe Naturale ,,Grigore…

- Circulatia rutiera pe podul provizoriu din tuburi de la Milisauti, peste raul Suceava, a fost intrerupta dupa ce o viitura a afectat structura acestuia. Prefectul judetului, Mirela Adomnicai, a declarat ca apele crescute ale raului Suceava au spalat o parte a balastului din structura podului provizoriu.…

- Federatia Romana de Oina, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului si Scoala Gimnaziala Salcioara din judetul Ialomita, a organizat, astazi, turneul 1 play off al Campionatului National de seniori.Partidele s au desfasurat pe stadionul din satul Rasi comuna Salcioara , competitia incepand…

- Pe zidul de la intrarea in Cetatea Fagaras a fost arborat un steag creat prin eforturile reunite a 605 copii fagarașeni. Pe steag a fost desenata stema municipiului Fagaraș, pictata ulterior cu amprentele micutilor care au luat parte la actiune. La creatia inedita au participat elevi din…

- Mai multe piste pentru bicicliști ar putea fi amenajate, in viitorul apropiat, in municipiul Petroșani. Edilii au mai multe variante pentru realizare acestora, fie pe malul Jiului, fie pe carosabil. In acest fel, autoritațile locale vor sa incurajeze mișcarea. ”Avem in plan realizarea de noi…

- Politia Rutiera reaminteste celor care calatoresc cu masina in acest weekend prelungit importanta respectarii regulilor de circulatie si a respectului in trafic. Politistii se vor afla la datorie pentru prevenirea accidentelor. Circulatia rutiera va fi monitorizata si in judetul Alba. Amplasarea radarelor…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 6,05 miliarde lei, respectiv 0,65% din PIB in primele patru luni din 2018, fata de un excedent de 1,4 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB, in aceeasi perioada din 2017, conform datelor operative ale Ministerului Finantelor Publice, publicate vineri…

- Certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare se restituie proprietarului de catre Politia Rutiera, la incetarea suspendarii inmatricularii vehiculului. "Incepand cu data de 20 mai se introduce notiunea de suspendare a inmatricularii autovehiculului, operatiune care consta in…