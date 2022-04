Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a povestit vineri, intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24, ca are prieteni care se afla și acum in Mariupol, sub bombardamentele rusești, și cat de mare este suferința acestor oameni. Kuleba a spus ca inclusiv partenera lui a fost la pun pas…

- „Am avut astazi o discutie telefonica foarte buna cu presedintele Bulgariei, Rumen Radev, cu privire la situatia extrem de ingrijoratoare din Ucraina si de la Marea Neagra. Romania si Bulgaria vor continua sa isi coordoneze eforturile pentru a oferi sprijin umanitar substantial Ucrainei si refugiatilor…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a spus ca tot ce are nevoie Ucraina din partea Vestului sunt „arme și sancțiuni. Restul il facem noi”. Vorbind la CNN despre negocierile cu Rusia, Kuleba a spus: Exista o serie de factori care fac diferența in poziția Rusiei in negocieri. Fii…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi, dupa discutiile din Antalia cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului. El a continuat sa nege bombardarea civililor din Ucraina.

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, și omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au discutat joi, 10 martie, in Turcia. Astazi a fost prima intalnire la acest nivel, de la inceputul invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie. Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a declarat ca a discutat…

- Mai mult de 1.000 de voluntari straini din 16 tari din toata lumea s-au alaturat ucrainenilor in lupta impotriva Rusiei, a anuntat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, potrivit Agerpres , care citeaza DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte…

- Tarile occidentale au oferit deja Kievului arme defensive NLAW si Javelin, precum si sisteme de rachete antiaeriene Stinger si gasesc cai de a sprijini fortele de rezistenta ucrainene, pentru ca Putin sa nu vrea „sa redeseneze harta Europei de Est", dupa invazia Ucrainei. Ministrul de Externe al Ucrainei,…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, le-a cerut oamenilor, duminica, sa ignore „predictiile apocaliptice” cu privire la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia, el precizand ca tara este puternica si beneficiaza de o sustinere internationala fara precedent, relateaza Reuters.