- Ministrul de Externe a declarat, in urma reuniunii miniștrilor NATO de la București ca profilul Romaniei in alianța și contributiile aduse la contracararea razboiului din Ucraina au un rol important in discutiile privind aderarea la spatiul Schengen.

Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a facut miercuri, la București, referire la momentul din 2008, cand tot in capitala Romaniei, aderarea Ucrainei la NATO a fost amanata, precizand ca in acest moment este necesar sa se demareze discuții privind primirea țarii sale in alianța, informeaza…

Tarile aliate s-au angajat sa sustina Ucraina "atat cat este nevoie", afirma seful diplomatiei de la Kiev, Dmitro Kuleba, intr-un mesaj publicat pe Twitter, dupa cina de lucru de marti seara, cu ministrii de externe ai tarilor NATO, informeaza Agerpres.

Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut marți, 29 noiembrie, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, in cadrul careia șeful diplomației romane i-a transmis lui Kuleba „solicitarea repetata" a Romaniei ca Ucraina „sa recunoasca inexistenta asa-zisei «limbi moldovenesti»", a informat MAE.…

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a avut marti la Bucuresti o reuniune cu omologii sai din tarile NATO, in pofida veto-ului Ungariei care impiedica din 2017 Ucraina sa participe la reuniunile acestei aliante, a declarat un purtator de cuvant al MAE ucrainean, relateaza agentia EFE.

- Oficialul Departamentului de Stat, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat ca Washingtonul a discutat cu furnizorii de utilitati si de hardware din SUA si cu statele europene pentru a localiza echipamente ce pot ajuta la repunerea in functiune a statiilor de transmisie de inalta tensiune…

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, a discutat telefonic cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe marginea cererii Ucrainei de aderare la NATO, anunța RADOR.

Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a reacționat la amenințarile nucleare lansate la ONU de catre omologul sau rus, Serghei Lavrov.