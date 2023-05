Stiri pe aceeasi tema

- Suedia, care detine presedintia prin rotatie a Uniunii Europene, a afirmat ca este pregatita sa inscrie grupul paramilitar rus Wagner, acuzat de incalcari ale drepturilor omului in Ucraina si Africa, pe lista Uniunii Europene (UE) a organizatiilor teroriste, noteaza AFP,

- Ministrii agriculturii din cinci state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer intr-o noua scrisoare executivului european sa modifice si sa extinda reglementarile ce restrictioneaza importul unor produse agricole ucrainene, a relatat joi agentia poloneza de presa PAP, citand surse, potrivit…

- Ministrii agriculturii din cinci state din estul Uniunii Europene, inclusiv Romania, cer intr-o noua scrisoare executivului european sa modifice si sa extinda reglementarile ce restrictioneaza importul unor produse agricole ucrainene, a relatat joi agentia poloneza de presa PAP, citand surse, potrivit…

- Miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene, care se intalnesc saptamana aceasta in Suedia, sunt așteptați sa se confrunte pe tema propunerilor de reformare a regulilor de cheltuieli ale blocului, care opun Germania, foarte dura din punct de vedere fiscal, statelor membre mai puternic indatorate, in timp…

- Miniștrii de externe europeni vor discuta prin video-conferința cu ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba, despre implementarea Planului de Acțiune al UE privind consecințele geopolitice ale razboiului din Ucraina asupra statelor terțe, se arata intr-un comunicat al ministerului de externe de…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell l-a asigurat vineri pe ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba ca Uniunea Europeana isi va indeplini in cele din urma promisiunea de a oferi Ucrainei munitiile de artilerie promise, desi persista divergentele intre statele membre asupra atribuirii contractelor…

- Uniunea Europeana a aprobat luni alocarea a 2 miliarde de euro pentru achizitionarea si livrarea de munitii de artilerie Ucrainei, au anuntat mai multe surse diplomatice europene, citate de AFP.Ministrii de externe ai statelor UE au aprobat un plan de actiune in trei faze pentru a le furniza…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat, in zilele de 7 si 8 martie, la Reuniunea informala a ministrilor apararii din statele membre ale UE, care s a desfasurat la Stockholm, in Suedia. In cadrul reuniunii, ministrii apararii au avut o dezbatere consistenta privind impactul global…