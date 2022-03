Dmitri Peskov: Vladimir Putin a instruit gigantul energetic de stat Gazprom să accepte plata în ruble ”Gazprom a fost instruit de catre presedintele rus sa accepte plata in ruble”, a precizat Peskov, intrebat in cadrul unei conferinte telefonice cu reporterii daca Rusia va continua sa furnizeze gaze catre UE in cazul in care statele europene refuza sa plateasca in ruble. ”In decurs de o saptamana, sau mai degraba, in cele patru zile ramase, Gazprom ar trebui (…) sa dezvolte un sistem despre cum se poate face acest lucru din punct de vedere tehnic si logistic”, a adaugat Peskov. Putin a declarat, miercuri, ca Rusia va cere plata pentru livarile de gaze in ruble din tarile pe care le considera ”neprietenoase”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a instruit gigantul energetic de stat rus Gazprom sa accepte plata in ruble, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform CNN. ”Gazprom a fost instruit de catre presedintele rus sa accepte plata in ruble”, a precizat Peskov, intrebat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a instruit gigantul energetic de stat rus Gazprom sa accepte plata in ruble, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, afirma ca moneda in care Germania trebuie sa plateasca Rusiei pentru gazele importate din aceasta tara este trecuta in contract, iar aceasta este euro sau dolarul. Scholz reafirma ca Germania nu include in sanctiunile privind Rusia importurile de energie, insa arata…

- Romania nu are contracte directe cu Gazprom, ci cu niște traderi care acționeaza ca intermediari, iar un contract oricum nu poate fi schimbat unilateral, ci cu acordul parților, a aratat joi seara, la Digi24, ministrul energiei, Virgil Popescu. El considera ca astfel de pretenții emise de Moscova, sa…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, joi, ca Rusia nu va mai putea folosi resursele energetice pentru a șantaja Europa, informeaza BBC . Ursula von de Leyen a precizat ca Rusia poate sa ceara plata in ruble pentru petrol și gaze, așa cum a anunțat Moscova, deoarece aceasta…

- Directorul OMV a anuntat miercuri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ''tarile ostile'',…

- Cancelarul german Olaf Scholz a ajuns marți la Moscova intr-o misiune cu mize mari de a preveni razboiul, pe care Deutsche Welle a descris-o drept „probabil ultima sansa pentru pace”. Acesta a fost așezat la la aceeași masa lunga la care a stat și Emmanuel Macron, iar la inceputul discuțiilor, Vladimir…

- O echipa de corespondenti de la Deutsche Welle va primi permisiunea de a-l însoti pe cancelarul german Olaf Scholz în calatoria sa la Moscova de saptamâna viitoare, a anuntat luni Kremlinul, desi postul german a primit interdictie de a mai lucra în Rusia, relateaza agenția germana…