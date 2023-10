Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin nu are niciun rival credibil care sa-i conteste puterea, a apreciat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-un moment in care Moscova lanseaza pregatirile pentru alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie a anului viitor, relateaza AFP.

- O anulare a ratificarii Tratatului privind interzicerea totala a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, CTBT) ar avea ca obiectiv pozitionarea Rusiei la acelasi nivel cu Statele Unite si nu ar fi un semnal privind intentia de a relua astfel de teste, a afirmat vineri purtatorul de…

- Kremlinul a declarat ca presedintele american Joe Biden nu s-a bucurat niciodata de acelasi nivel de sustinere in randul populatiei precum liderul rus Vladimir Putin, raspunzand astfel la recenta caracterizare a lui Biden despre Putin ca fiind "dictator", relateaza CNN, scrie News.ro."In intreaga…

- Coreea de Nord poate contribui la creșterea stocului de muniții de artilerie al Rusiei, dar este puțin probabil ca acest lucru sa faca o mare diferența in razboiul din Ucraina, crede generalul Mark Milley, șeful Statului Major al armatei americane, citat de AP.Șeful armatei SUA a afirmat ca recenta…

- Discutiile dintre presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au incheiat miercuri, dupa mai bine de o ora, potrivit televiziunii de stat Rossia-1, transmite CNN, conform news.ro.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor ca nu exista planuri…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 11 septembrie, ca președintele rus Vladimir Putin „se bucura de un sprijin absolut din partea populației”, adaugand ca daca acesta va candida din nou la alegerile prezidențiale de anul viitor, „nimeni nu va putea concura cu el”, relateaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat ca exista posibilitatea ca Vladimir Putin sa-și continue mandatul prezidențial și dupa 2024 fara a organiza noi alegeri. „Alegerile noastre prezidențiale nu sunt un exercițiu de democrație, ci doar birocrație costisitoare. Vladimir Putin oricum va fi reales…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca a fost citat greșit de publicația The New York Times intr-un interviu recent, in care ar fi spus ca președintele Vladimir Putin va caștiga alegerile de anul viitor cu mai mult de 90% din voturi, relateaza Sky News.