Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca în acest moment deciziile SUA înseamna declanșarea unui razboi economic împotriva Rusiei, scrie ziarulnational.md. „Statele Unite au declarat cu siguranța un razboi economic Rusiei și duc acest…

- Potrivit Sky News, Putin a facut acest comentariu sambata, la televiziunea rusa de stat.El a reluat teza conform careia Rusia vrea ca Ucraina sa fie "demilitarizata, denazificata" și neutra.Pe de alta parte, liderul rus a dezmințit ca ar vrea sa impuna legea marțiala in țara.Anterior, Kremlinul a susținut…

- Occidentalii se comporta ca niste banditi, iar Rusia este mult prea mare pentru a fi izolata, deoarece lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa, declara oficialii de la Kremlin, relateaza DPA. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, le-a spus reporterilor ca Occidentul se implica…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a transmis sambata ca occidentalii se comporta ca niste banditi, dar lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa și nu pot sa izoleze o țara atat de mare precum este Rusia, relateaza DPA, citata de Agerpres.Intr-o conferința de presa, purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni Uniunea Europeana ca livrarile de armament catre Ucraina sunt considerate de Rusia un comportament ostil, fiind periculoase si destabilizatoare. Ele dovedesc in acelasi timp ca Rusia a avut dreptate sa faca eforturi pentru demilitarizarea…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat sambata inceperea unor exercitii nucleare strategice care implica lansari de rachete balistice, a anuntat agentia de presa RIA. Exercitiile reprezinta cea mai recenta demonstratie de forta a Moscovei intr-un moment de tensiune acuta cu Occidentul din cauza…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii face apel la Occident sa nu accepte nicio concesie in fața lui Vladimir Putin in criza privind Ucraina. Intr-o serie de scrisori trimise revistei Time, Navalnii, aflat in detenție, spune ca Occidentul se comporta ca ”un scolar speriat care este intimidat de unul dintr-o…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…