Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat vineri ca autoritatile de la Chisinau, in mod deliberat, iau decizii care duc spre pierderea suveranitatii tarii, o declaratie ce vine dupa ce vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev, a spus ca Moldova nu mai exista…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat vineri ca autoritatile de la Chisinau, in mod deliberat, iau decizii care duc spre pierderea suveranitatii tarii. Declarația vine dupa ce vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev, a spus ca Moldova nu mai exista ca…

- NATO isi continua politica de „atragere” a Ucrainei in blocul euroatlantic, dorind sa o „absoarba”, a declarat vineri Kremlinul, citat de EFE si Interfax. „NATO continua sa-si arate esenta agresiva despre care am vorbit chiar inainte de inceperea operatiunii militare speciale. In mod evident, Alianta…

- Zborurile efectuate de dronele americane deasupra Marii Negre sunt un semn al implicarii directe a SUA in conflictul cu Rusia, a declarat duminica, 19 martie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de presa Reuters . Saptamana aceasta, o drona americana militara de supraveghere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat decizia „istorica” a Curtii Penale Internationale (CPI) de a emite un mandat de arestare impotriva presedintelui rus Vladimir Putin pentru presupuse crime de razboi, relateaza AFP. „O decizie istorica, care marcheaza inceputul unei responsabilitati…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a comparat vineri mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala (CPI) impotriva lui Vladimir Putin cu hartia igienica, aceasta fiind prima reactie a unui inalt responsabil din Rusia, relateaza AFP. "Curtea Penala Internationala a emis un mandat de arestare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat vineri, 10 martie, orice legatura a tarii sale cu exploziile care au avariat in septembrie anul trecut conductele de gaze Nord Stream, dupa ce publicatia americana The New York Times si cea germana Der Spiegel au scris, invocand noi date ale serviciilor…

- Nu se stie exact tema reuniunii Consiliului de Securitate, dar au existat multe speculatii ca Rusia ar putea declara oficial razboi Ucrainei si ar putea ordona o noua mobilizare a sute de mii de soldati, potrivit surselor citate. Anterior, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, declarase…