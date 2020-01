Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev intentioneaza sa ramana presedinte al partidului de guvernamant Rusia Unita dupa demisia sa din functia de prim-ministru de saptamana trecuta, relateaza duminica dpa. "Raman liderului partidului", a declarat aliatul in varsta de 54 de ani al presedintelui Vladimir Putin, intr-un interviu…

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe Mihail Mișustin in funcția de premier. Liderul de la Kremlin a semnat decretul in urma votului favorabil al Dumei de stat a Rusiei. 383 de deputati i-au permis lui Putin sa-l numeasca pe Mișustin in funcție, iar 41 s-au abtinut.

- Deputatii rusi l-au confirmat joi pe seful Fiscului, Mihail Misustin, in functia de premier, informeaza AFP si agentiile de presa ruse. Presedintele rus Vladimir Putin l-a desemnat miercuri ca sef al executivului pe directorul Fiscului, Mihail Misustin, relativ necunoscut marelui public. Numirea, care…

- Intr-o zi de freamat politic in Rusia, ca urmare a demisiei premierului rus Dmitri Medvedev si a cabinetului sau, Vladimir Putin a facut propunerea sa pentru un nou prim-ministru doar trei ore mai tarziu.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus sefului Serviciului Fiscal Federal, Mihail Misustin, functia de prim-ministru, anunta ria.ru.Stirea se actualizeaza.CITESTE SI: Guvernul rus a DEMISIONAT. Anuntul facut de Dmitri Medvedev

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a invitat, sambata ,partidul aflat la putere in Rusia - in scadere de popularitate, cu un scor electoral sub asteptarile Kremlinului si reunit in congres- sa-si asume responsabilitatile si sa "raspunda problemelor oamenilor" pentru a redeveni masinaria castigatoare…