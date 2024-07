Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a denuntat joi promisiunea facuta la summitul NATO de la Washington privind ”calea ireversibila” catre o eventuala aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica si a afirmat ca Rusia ar trebui sa actioneze pentru „disparitia” atat a Ucrainei, cat si a NATO. Afirmația…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a denuntat joi promisiunea facuta la summitul NATO de la Washington privind o eventuala aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica si a afirmat ca Rusia ar trebui sa actioneze pentru „disparitia” atat a Ucrainei, cat si a NATO, relateaza Reuters. Intr-o postare…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a denuntat joi promisiunea facuta la summitul NATO de la Washington privind o eventuala aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica si a afirmat ca Rusia ar trebui sa actioneze pentru "disparitia" atat a Ucrainei, cat si a NATO.

- Statele membre ale NATO au inceput transferul de avioane de lupta F-16 catre Ucraina, pentru a intari apararea acestei tari in fata Rusiei, a anuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, informeaza AFP. „Sunt bucuros sa anunt ca, in momentul cand vorbim, transferul de avioane F-16 este…

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a declarat vineri ca Rusia nu blufeaza atunci cand a vorbit despre posibilitatea de a utiliza arme nucleare tactice impotriva Ucrainei și ca conflictul sau cu Occidentul ar putea escalada intr-un razboi in toata regula.…

- Locuitorii orașului ucrainean Vovceansk din nordul regiunii Harkov, eliberat de sub ocupația rusa in urma cu mai bine de 18 luni, s-au trezit vineri sub bombardamentele intense ale fortelor ruse. Ofensiva Rusiei a expus slabiciunile Ucrainei: lipsa soldatilor, mult mai puțina artilerie decat a forțelor…

- Vladimir Putin (71 de ani) a fost investit marți pentru al cincilea mandat la Kremlin. Cu acest prilej, Novaia Gazeta Europe a publicat un editorial-manifest in care afirma ca refuza sa-l recunoasca drept președinte, așa cum pretinde sa fie numit acest fost agent KGB care conduce Rusia de aproape un…

- Dezbaterea in curs de la Washington cu privire la suplimentarea ajutorului pentru Ucraina se bazeaza parțial pe presupunerea ca razboiul va ramane blocat, indiferent de acțiunile SUA, dar aceasta idee este falsa, comenteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).Rușii profita de lipsurile ucrainenilorPe…