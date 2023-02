Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a respins miercuri apelurile presedintelui american Joe Biden ca Moscova sa-si retraga forțele armate din Ucraina invocand pretextul ca, fara o victorie in Ucraina, „Rusia se va dezintegra”, relateaza DPA.

