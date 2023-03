Nathan Evans a lansat Catch You When You Fall

Nathan Evans a lansat “Catch You When You Fall”. Schimbarea cursului și pornirea într-o nouă direcție necesită curaj. Și totuși căile necunoscute ar trebui să fie întotdeauna înțelese ca o oportunitate. Este exact ceea ce știe compozitorul NATHAN EVANS. Așadar, muzicianul, care a declanșat un hype la nivel mondial… [citeste mai departe]