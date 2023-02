Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat marți, 31 ianuarie, ca țara sa este „deja pregatita” sa ofere mai multa asistența Rusiei in razboiul sau impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian . In timpul unei vizite de stat in Zimbabwe, aliatul Kremlinului a subliniat ca Rusia nu are…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times. Pe de alta…

- Fostul sef al diplomatiei americane Henry Kissinger a pledat marti pentru un sprijin continuu pentru Ucraina pana se ajunge la o incetare a focului si a declarat ca sprijina aderarea acestei tari la NATO, relateaza AFP. "Inainte de acest razboi, m-am opus ca Ucraina sa devina membra a NATO, deoarece…

- Potrivit oficialilor și militanților ucraineni, descoperirile ilustreaza eficienta tintirii veniturilor petroliere ale Rusiei si subliniaza nevoia urgenta ca factorii de decizie occidentali sa creasca presiunea financiara asupra Moscovei pentru a ajuta Kievul sa invinga.Raportul, publicat miercuri de…

- Fostul președintele al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat ca arsenalul nuclear al Rusiei si regulile stabilite de Moscova pentru utilizarea sa sunt singurii factori care impiedica Occidentul sa inceapa un razboi impotriva Rusiei, intr-un articol publicat duminica, informeaza Reuters , potrivit Agerpres…

- UPDATE Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului pentru Securitate Nationala de la Moscova, a avertizat vineri ca tarile NATO ar putea deveni tinte legitime ale Rusiei din cauza sustinerii militare masive acordate Ucrainei. Dmitri Medvedev a acuzat tarile…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, luni, o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza agenția France-Presse, preluata de Agerpres. Spre deosebire de Consiliul de Securitate,…