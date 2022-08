Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, spune ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters.

- Informația momentului despre razboiul din Ucraina. S-a aflat ce planuri are Rusia, dar și cat vor mai dura acestea. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat ca Moscova nu va renunta la campania sa militara din Ucraina, chiar daca Kievul…

- Dmitri Medvedev, cel care este vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a prevestit cand va fi pace in Ucraina. El a intarit ideea ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul. Fostul președinte al Rusiei crede ca Rusia va invinge in Ucraina și…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a afirmat marti ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in…

- Sanctiunile occidentale impotriva Moscovei pot fi considerate, in anumite circumstanțe, un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, a susținut joi vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters . ”As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite…

- Dmitri Medvedev, fost președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, declara ca Moscova nu ar trebui sa mai negocieze cu Washingtonul in ce privește dezarmarea nucleara și ca ar trebui sa aștepte pana ce SUA „o sa se tarasca inapoi la masa negocierilor”, relateaza Reuters…