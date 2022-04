Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a reacționat cu ironie la relatarile privind acordul Comisiei Europene ca țarile europene sa plateasca gazul rusesc in ruble. „Comisia Europeana a permis plata gazelor in ruble și considera ca decretul președintelui Rusiei poate fi aplicat in contractele europene. Apreciem consecvența și integritatea partenerilor noștri europeni, mai ales avand in vedere faptul ca, potrivit celor mai recente date ale FMI, Europa se va putea descurca fara gazul nostru timp de cel mult 6 luni. Dar serios, nu va putea nici macar o saptamana”,…