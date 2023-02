Stiri pe aceeasi tema

- "Toata Ucraina care ramane sub conducerea Kievului va arde", il citeaza jurnalista Nadana Fridrikhson pe Medvedev declarandu-i intr-un interviu scris.Fridrikhson l-a intrebat pe Medvedev, care, in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Securitate rus, a devenit una dintre cele mai agresive figuri…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- SUA au inclus miercuri pe lista cu sanctiuni 22 de persoane si entitati pentru ca au ajutat industria de aparare a Rusiei sa evite sanctiunile SUA pe fondul razboiului declansat de Moscova impotriva Ucrainei, relateaza EFE. Departamentul Trezoreriei american a explicat intr-un comunicat ca cei sanctionati…

- Washingtonul nu crede ca Ucraina ar putea cuceri militar Crimeea. Administrația lui Joe Biden considera insa ca, prin atacurile sale, Kievul ar putea contesta controlul Rusiei asupra peninsulei ocupate, consolidandu-și astfel poziția in viitoarele negocieri, scrie New York Times . Moscova susține ca…

- Lavrov a precizat, totodata, pentru RIA Novosti ca ideea Kievului de a alunga Rusia din estul Ucrainei si din Crimeea cu ajutorul occidental a fost „o iluzie”.In context, el a aratat ca orice propunere de a pune capat conflictului trebuie sa tina cont de ceea ce el numeste a fi „realitatile de astazi”…

- Statele Unite cer tot mai mult Ucrainei sa fie deschisa la negocieri de pace cu Rusia, un inalt oficial de la Pentagon afirmand ca va fi greu pentru fortele Kievului sa recupereze teritoriile ocupate de Moscova in timpul razboiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…