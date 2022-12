Stiri pe aceeasi tema

Argentina a invindsvineri seara Olanda, la loviturile de departajare, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar.

Fostul președinte rus și acual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca explozia de pe teritoriul polonez arata ca Occidentul „se apropie de un nou razboi mondial".

Dmitri Medvedev, vicepreședintele interimar al Consiliului de Securitate al Rusiei, a susținut pe 2 noiembrie ca sabotorii „galben-albaștri" care se opun politicii de stat ruse cu privire la invazia Ucrainei au inceput sa opereze in Rusia, comitand atacuri teroriste, noteaza kyivindependent.

Numai o victorie deplina și finala a Rusiei in Ucraina este o garanție de protecție impotriva conflictului global spre care Occidentul impinge lumea. Dmitri Medvedev, șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a scris acest lucru marți pe canalul sau Telegram.

Situația cu electricitatea din Ucraina se va imbunatați daca Kievul va recunoaște cererile Rusiei și rezultatele referendumurilor din regiunile anexate, a declara adjunctul șefului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.

Statele Unite folosesc viețile ucrainenilor ca moneda de schimb in jocul lor, in timp ce toți rușii uciși in actualul conflict vor fi razbunați, susține vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.

Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat joi ca referendumurile in „republicile" din Donbas vor avea loc, fara cale de intoarcere.

Statele Unite se vor "chinui sa inghita praf" daca vor incerca sa sparga prerogativele membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, citat de agenția RIA Novosti.