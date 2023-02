Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a declarat ca Rusia și-a dublat vineri numarul de nave aflate in serviciu activ in Marea Neagra și a prezis ca aceasta ar putea fi o pregatire pentru mai multe atacuri cu rachete, potrivit Reuters. Marina rusa a lansat in mod regulat rachete din Marea Neagra, ca parte a unui efort…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev i-a raspuns, miercuri, președintelui american Joe Biden care a cerut in discursul susținut la Varșovia ca Rusia sa iși retraga trupele din Ucraina. Medvedev, unul dintre cei mai apropiați oameni de Vladimir Putin i-a trasmis ca fara o victorie in Ucraina, „Rusia…

- Statele Unite ale Americii (SUA) le-au transmis cetatenilor lor sa paraseasca Rusia in cel mai scurt timp din cauza razboiului din Ucraina si a riscului unor arestari arbitrare din partea agentiilor ruse de aplicare a legii, relateaza luni Reuters. ”Cetatenii Statelor Unite care locuiesc sau calatoresc…

- Kremlinul a reacționat luni, 30 ianuarie, prin purtatorul de cuvant, dupa ce fostul premier britanic Boris Johnson a afirmat ca Vladimir Putin l-a amenințat in timpul unei convorbiri telefonice care a avut loc inaintea invadarii Ucrainei, transmite Reuters. Dmitri Peskov a declarat ca ceea ce a spus…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat duminica ca militarii ruși ar fi ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care gazduiesc temporar fortele ucrainene, relateaza Reuters. Soigu a afirmat ca atacul de la Kramatorsk a fost…

- Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone…

- Rusia a lansat vineri dimineata 76 de rachete asupra Ucrainei, dintre care 60 au fost doborate de apararea antiaeriana, iar pentru prima data acestea au fost lansate si de bombardiere strategice. Regiunea Kiev a fost tinta principala a atacului, fiind vizata de 40 de rachete. Autoritatile au anuntat…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…