- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, acum vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, a cerut miercuri interzicerea revenirii in Rusia a „tradatorilor'' care critica din strainatate ''operatiunea militara speciala a Moscovei'' in Ucraina, transmite EFE.

- ''Tradatorii care isi urasc atat de mult tara, care cer infrangerea si distrugerea ei, trebuie considerati 'hostis publicus', inamici publici'', a scris Medvedev pe contul sau de Telegram, potrivit EFE, citata de Agerpres.Fostul presedinte rus, care a fost numit recent ''numarul doi'' in Comisia Militara…

- Sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, dictate in urma invaziei din Ucraina, poate ca nu au condus la colapsul economic dramatic pe care unii l-au prezis, dar au avut totuși un impact de anvergura, scrie The Moscow Times.

- Armata rusa sufera o "penurie semnificativa" de munitii pentru artileria sa, ceea ce i-ar putea limita in viitor operatiunile in Ucraina, a declarat miercuri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, care considera ca și stocurile de rachete rusești de precizie s-au diminuat mult in cele noua luni…

- Intrebat daca este posibil ca Rusia sa foloseasca o arma nucleara și daca s-a discutat sau nu acest despre lucru pana in prezent, purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat ca pana și formularea unor astfel de intrebari este inacceptabila, relateaza Reuters .„Daca ați observat, nimeni…

- Luni, Dmitri Medvedev, a scris un mesaj pe canalul sau de Telegram , in care susține ca bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene sunt „doar primul episod”. De asemenea, el spune ca e necesara inlaturarea regimului de la Kiev. „Statul ucrainean, in actuala configurație, cu regimul politic nazist,…