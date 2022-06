Dmitri Medvedev avertizează Ucraina că-și va pierde suveranitatea națională, dacă nu acceptă condițiile Rusiei în negocieri Un inalt oficial rus vorbește pentru prima oara fara reținere despre ștergerea de pe harta a Ucrainei și amenința ca aceasta iși va pierde suveranitatea daca va continua sa refuze sa negocieze cu Rusia in condițiile impuse de aceasta. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse a fost citat de agenția Interfax . Sub influența Occidentului, Ucraina s-a indepartat de poziții realiste in negocierile cu Federația Rusa și a suspendat dialogul, ceea ce duce la scaderea șanselor de soluționare diplomatica a conflictului, considera Medvedev. „Șansele, din pacate, nu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

