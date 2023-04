Stiri pe aceeasi tema

- In cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev, intr-un cont pe Twitter in limba engleza, comentand afirmatiile…

- Președintele parlamentului rus a propus interzicerea activitaților Curții Penale Internaționale (CPI), dupa ce aceasta a emis un mandat de arestare pe numele președintelui Vladimir Putin, acuzandu-l de crime de razboi, scrie Reuters. Viaceslav Volodin, un aliat al lui Putin, a declarat ca legislația…

- Polonia a livrat primele tancuri de lupta Leopard 2 Ucrainei vineri (24 februarie), la implinirea unui an de la invazia rusa. Premierul polonez Mateusz Morawiecki, aflat in vizita la Kiev, și omologul sau britanic, Denys Shmyhal, au inspectat primul lot de patru tancuri germane Leopard intr-o locație…

- Canada va livra Ucrainei inca patru tancuri Leopard 2 pentru a ajuta la lupta impotriva invaziei ruse, ridicand la opt contributia sa totala in acest domeniu, a anuntat premierul Justin Trudeau vineri, la un an de razboi, transmite AFP. „Canada este solidara cu Ucraina inca de la inceputul conflictului…

- Este primul lot de tancuri occidentale livrate Kievului, iar oficialii ucraineni și occidentali spera ca aceste arme moderne vor ajuta forțele Ucrainei sa reziste ofensivei ruse și sa lanseze propriile contraofensive, scriu Deutsche Welle și site-ul televiziunii publice poloneze TVP. Polonia a confirmat…

- Polonia, tara membra a NATO si care se invecineaza cu Ucraina, isi va spori in 2023 bugetul pentru aparare nationala pana la 4% din Produsul Intern Brut, a anuntat ieri premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza AFP, potrivit Hotnews. „Razboiul (Rusiei) asupra Ucrainei face ca noi sa ne inarmam…

- Polonia urmeaza sa livreze Ucrainei – in afara de 14 tancuri de tip Leopard 2 de fabricatie germana – 60 de tancuri, inclusiv 30 de tancuri de tip PT-91, versiunea modernizata a tancului de tip T-72 sovietic, o decizie salutata vineri de catre presedintele Volodimir Zelenski, relateza AFP și News.ro…

- Infrangerea Ucrainei in razboiul declanșat de Rusia poate deveni un preludiu la cel de-al treilea razboi mondial. De aceea, Ucraina trebuie sa obțina toate armele necesare de la partenerii sai, a declarat luni premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, potrivit polsatnews.pl. Potrivit acestuia, acum Polonia,…