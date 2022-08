Stiri pe aceeasi tema

- Rusia da vina pe Ucraina pentru asasinarea fiicei ideologului lui Putin, Alexandr Dughin. Moscova sustine ca masina Dariei a fost aruncata in aer de o femeie, membra a serviciilor secrete de la Kiev, care acum s-ar ascunde in Estonia. Ucraina neaga orice implicare si se teme acum ca liderul de la Kremlin…

- Un conflict inghetat intre Ucraina si Rusia va insemna un razboi sangeros mai tarziu, iar infrangerea Moscovei este singura modalitate de a pune punctul pe i in aceasta istorie, sustine Mihailo Podoleak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, care face parte din echipa de negociatori…

- Fostul cancelar german Gerhard Schroder a declarat ca doreste sa mentina legatura cu presedintele rus Vladimir Putin, in pofida razboiului pe care Rusia continua sa il duca in Ucraina, transmite dpa, citata de realitatea.net.

- Ucraina a calificat vineri drept ''o proba in plus a genocidului deliberat'' declaratia presedintelui rus Vladimir Putin ca Occidentul vrea sa lupte impotriva Rusiei ''pana la ultimul ucrainean'', relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

- Activ pe rețelele de socializare, fostul președinte al Federației Ruse, Dmitri Medvedev a scris: „O singura intrebare: cine a spus ca Ucraina va mai exista pe harta lumii peste doi ani?” Medvedev este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, dar și prieten și aliat al lui Vladimir…

- Fostul președinte rus și aliat-cheie al lui Vladimir Putin, Dmitri Medvedev, a avertizat liderii occidentali intr-un nou mesaj referitor la razboiul din Ucraina: „Calareții Apocalipsei sunt pe drum” – a scris el, potrivit ziarului spaniol 20minutos , citat de Rador. Medvedev spune ca Moscova va ataca…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev si-a exprimat marti, cu virulenta, "ura" fata de "degenerati" care vor "moartea" Rusiei, declaratii care ilustreaza o escaladare a unor oficiali de la Moscova, in toiul Razboiului rus din Ucraina, relateaza AFP. "Sunt intrebat adesea de ce postarile mele pe Telegram…

- De la inceputul invaziei inițiat de catre Rusia in Ucraina, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și fostul președinte, a tot aruncat in stanga și in dreapta amenințari și declarații rasunatoare in tot ce se afla in afara hotarelor țarii sale. Mai nou, Medvedev și-a…