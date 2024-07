Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a afirmat ca aderarea Ucrainei la NATO ar insemna o declaratie de razboi impotriva Moscovei si doar „prudenta” din partea aliantei nord-atlantice ar putea impiedica distrugerea planetei, relateaza Reuters. La summitul de saptamana trecuta al NATO, liderii aliantei…

- UPDATE 07:31 - Se fac eforturi pentru a organiza un al doilea summit de pace privind Ucraina in acest an, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto pentru agenția rusa de știri RIA, in remarci publicate miercuri.„Se fac eforturi pentru a organiza urmatoarea runda a conferinței de pace in…

- Tot mai multe state iau in calcule trecerea la o economie de razboi, iar in Romania au inceput primele discuții timide in acest sens. Generalul (r) Dan Grecu, omul decorat de americani in Irak și Afganistan, explica, pentru „Adevarul”, la ce sa ne așteptam.

- Polonia, Estonia, Letonia și Lituania au trimis o scrisoare catre Uniunea Europeana in care cer sa finanțeze construirea unui sistem defensiv de fortificații terestre de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus, pentru a proteja spațiul comunitar de amenințarile militare și hibride ale Moscovei, . Liderii…

- "Atacarea obiectivelor noastre de catre americani inseamna a incepe un razboi mondial, iar un ministru de externe, chiar și dintr-o țara precum Polonia, ar trebui sa ințeleaga acest lucru", a scris Dmitri Medvedev, numarul doi al Consiliului de Securitate de la Moscova, pe rețelele de socializare.

- Decizia unor țari occidentale de a trimite trupe pe teritoriul “fostei Ucraine” ar echivala cu o declarație de razboi impotriva Rusiei, susține Dmitry Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Vladimir Putin. Medvedev a fost prim-ministru al Rusiei și deține acum funcția…