Dmitri Medvedev, cel care este vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a prevestit cand va fi pace in Ucraina. El a intarit ideea ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul. Fostul președinte al Rusiei crede ca Rusia va invinge in Ucraina și va stabili […] The post Dmitri Medvedev a prevestit cand va fi PACE in Ucraina first appeared on Ziarul National .