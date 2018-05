Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, a primit, marti, votul favorabil din partea Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, pentru ocuparea functiei de prim-ministru al Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. Dintr-un total de 430 de parlamentari, Medvedev a primit vot favorabil din partea a 374,…

- Duma de stat a Rusiei l-a numit astazi pe Dmitrii Medvedev la funcția de Prim-ministru al Federație Ruse. Candidatura sa a fost susținuta de fracțiunile Partidului Liberal Democrat din Rusia și Rusia Unita, Partidul Comunist și Rusia Justa s-au opus.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a propus pe Dmitri Medvedev pentru functia de prim-ministru al tarii, informeaza corespondentii Reuters. Dupa investirea presedintelui rus pentru un nou mandat, investire care a avut loc anterior, guvernul rus a demisionat, releva Sputnik News. Vladimir Putin a…

- 'Presedintele (Vladimir Putin) a supus candidatura lui Dmitri Medvedev in fata Dumei de Stat, pentru a obtine acordul ei in vederea numirii lui (Dmitri Medvedev) presedinte al guvernului Federatiei Ruse', se spune in comunicatul presedintiei ruse.Duma de Stat planuieste sa dezbata candidatura…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a propus Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, candidatura lui Dmitri Medvedev pentru functia de premier, informeaza site-ul Kremlinului, potrivit RIA Novosti si AFP. Fostul guvern a demisionat la 7 mai, in ziua reinvestirii…

- Vladimir Putin va fi investit luni pentru a patra oara in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a castigat alegerile prezidentiale din luna martie cu peste 75% din voturi, informeaza site-ul postului BBC. Ceremonia de investire a lui Putin va avea loc la Kremlin si va incepe la ora…

- Vladimir Putin a dominat scena politica din Rusia din ultimii 18 ani, fie ca a ocupat functia de presedinte sau pe cea de prim-ministru, fiind comparat de catre oponentii sai cu vechii tari ai Rusiei. Fost ofiter KGB si fost director al FSB, Putin a ajuns presedinte al Rusiei dupa atacurile…

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat, marti, ca sanctiunile impotriva Rusiei sunt motivate de cresterea influentei internationale a Moscovei, relateaza site-ul agentiei Tass.