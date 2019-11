Dm drogerie markt modernizeaza si extinde magazinul din Centrul Vechi din Capitala, cel care genereaza cele mai mari vanzari

Stiri pe aceeasi tema

- Daca anul trecut cifra anuala de afaceri era peste 415 milioane lei, anul acesta ea a ajuns la 498 milioane lei, ceea ce semnifica o creștere de 20%. Toate acestea cu ajutorul a 105 magazine. In perioada 2018 – 2019, mai multe filiale au fost modernizate și 12 filiale au fost deschise,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al retelei feroviare nationale, a demarat programul de selectie pentru ocuparea a 90 de posturi de ingineri, absolventi din ultimii 3 ani, in cele mai importante domenii de specialitate ale companiei. CFR SA ofera absolventilor din institutiile…

- 'CFR SA ofera absolventilor din institutiile de invatamant tehnic superior oportunitati de dezvoltare a unei cariere in domeniul feroviar, printr-un program de selectie pentru completarea a 90 de posturi de ingineri, distribuite pe toate cele opt regionale de cale ferata (Bucuresti, Craiova, Timisoara,…

- In perioada 25 octombrie – 24 noiembrie, Marius Turda, profesor la Oxford Brookes University si director al Centrului de Istorie a Medicinei al aceleiasi universitati, va lansa la Cluj, Iasi, Timisoara, Oradea si Bucuresti volumul Istorie și rasism. Ideea de rasa de la Iluminism la Donald Trump, aparut…

- Conform cercetarii 'GfK Puterea de Cumparare in Europa 2019', Romania ocupa locul 32 in clasamentul european al puterii de cumparare pe cap de locuitor, situandu-se astfel cu aproximativ 60% sub media europeana. La nivel national, Bucuresti conduce in clasament, cu o putere de cumparare medie/cap…

- Pretul cazarii in hotelurile si pensiunile din Romania a crescut, in acest an, cu 9% fata de 2018 si cu 55% fata de 2017, conform datelor portalului de rezervari hoteliere Travelminit.ro, transmise marti. Tichetele de vacanta au influentat pretul hotelurilor in 2019, Travelminit raportand…

- A fost lansat primul autobuz școlar din București. Dupa ce Timișoara și Cluj - Napoca au pus la dispoziție autobuze pentru transportul copiilor la școala și de la școala spre casa pentru a decongestiona traficul, un proiect similar a fost implementat și in București. La inaugurare a luat parte și…

- Se striga adunarea dansatorilor in centrul Timișoarei. Sambata, 7 septembrie, in jurul orei 18.30, zeci de dansatori se vor mișca pe piesa „Hands up”, de Merk&Kremont fr. DNCE. De la ora 19 se va dansa in Piața Libertații, iar finalul va fi marcat cu o ultima reprezentație in Piața Sf. Gheorghe,…