- Romania risca sa-i fie intreprupte sau suspendate plațile de fonduri europene daca nu asigura independența Autoritații sale de audit de pe langa Curtea de de Conturi, avertizeaza Comisia Europeana, care a transmis recent Guvernului de la București o scrisoare in care și-a exprimat ingrijorarea cu privire…

- Romania se mentine pe primul loc in ceea ce priveste numarul investigatiilor vizand fraude cu fonduri europene finalizate, conform Raportului pe 2017 al Oficiului European de Lupta Antifrauda, care include referiri la cazul Teldrum, fara a-l nominaliza, scrie news.ro.Conform raportului, Romania…

- Romania este pe primul loc in UE la numarul cazurilor in care Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a incheiat investigații in anul 2017, țara fiind data ca exemplu in bilanțul OLAF, la capitolul ”Corupție, conflict de interese și manipularea procedurilor de achiziții publice”. Deși nu-l menționeaza…

- Compania Airbus ar putea inceta activitatile in Romania daca nu primeste o oferta clara din partea Guvernului de la Bucuresti pentru intensificarea productiei in uzina de la Ghimbav, afirma directorul general al grupului franco-german, Bruno Even. - continua -

- Viorica Dancila: Guvernul dispune de fonduri pentru salarii si pensii Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila da asigurari ca guvernul dispune de fonduri pentru salarii si pensii pâna la sfârsitul anului. Sefa guvernului îî raspunde astfel…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut, marți dupa-amiaza, o conferința de presa in care a facut o scurta radiografie a situației economice din Romania, facand referire la fondurile europene și pensii.

- O greseala – asta a fost trecerea propunerii privind suspendarea contributiilor la Pilonul II de pensii in programul legislativ al guvernului pentru perioada mai –decembrie, sustine președintele Comisiei de Prognoza, Ion Ghizdeanu, conform Hotnews.ro care citeaza Digi 24.Citeste si: Dotari…

- PNL Arad, prin Dorin Stanca apreciaza ca aceasta perspectiva ar trebui sa ne conduca la o analiza serioasa a accesarii fondurilor europene. „Riscam sa pierdem din nou miliarde de euro din fondurile europene alocate Romaniei daca autoritatile nu dau dovada de mai mult interes si nu fac mai mult pentru…