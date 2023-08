Stiri pe aceeasi tema

- Trei eleve din Vrancea reprezinta județul și Romania, in Sicilia, la Festivalul Internațional „Citta di Mascalucia”- Italia 2023. Festivalul are loc in perioada 3- 4 august pe secțiuni: junior, adolescenți, tineri peste 25 ani și creație, unde in urma numeroaselor castinguri și preselecții, au ramas…

- La "Marele razboildquo;, desfasurat in perioada 28 iulie 1914 11 noiembrie 1918, au participat aproximativ 70 de milioane de militari, marea majoritate reprezentand o militarii europeni 60 de milioane. Dintre acesti militari, un numar estimat la 10 milioane si au pierdut viata pe campurile de lupta,…

- Autoritatile italiene pun la dispozitia calatorilor un aerodrom militar pentru a prelua din traficul aerian al Siciliei. Principalele doua aeroporturi civile de pe insula se confrunta cu probleme, iar legaturile aeriene cu Romania au fost anulate. In plina vacanta si intr-una din zonele cele mai frumoase…

- Un nou val de caldura se va extinde in Europa, saptamana viitoare, anunța meteorologii. Se preconizeaza ca temperaturile din Italia vor atinge valori de pana la 49 grade Celsus in Puglia, Sardinia și Sicilia. Au fost emise mai multe coduri roșii de caldura extrema in statele europene. Val de caldura…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au scazut cu 0,59% in primele cinci luni din 2023, la 3,861 miliarde de euro, comparativ cu 3,884 miliarde euro in perioada similara din 2022, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei, remis vineri AGERPRES."Investitiile directe…

- Greva personalului de handling la sol din Italia a dus la anularea unor zboruri din data de 15 iulie.Wizz Air a anunțat ca deja sunt probleme.”Deoarece sunt planificate greve ale personalului de handling la sol in toata Italia pe 15 iulie, Wizz Air dorește sa informeze ca durata calatoriei catre aeroporturi,…

- Islanda este cea mai pașnica țara din lume pentru al 15-lea an consecutiv, in timp ce lumea a devenit puțin mai puțin pașnica in general, potrivit unui nou raport.Institutul pentru Economie și Pace a publicat recent Indexul anual al pacii globale 2023 in care sunt notate primele 10 țari renumite…

- Panica in Sicilia, dupa ce vulcanul Etna a erupt. Este cel mai mare vulcan activ din Europa și se afla in sud-vestul Italiei. Autoritațile italiene au activat Alerta Roșie a Protecției Civile. Vulcanul Etna a erupt In dimineața zilei de astazi, in jurul orei 10:00, vulcanul Etna din Italia a erupt.…