- Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre rezultatele echipelor din Romania in turul 3 preliminar din Conference League. FCSB a caștigat miercuri cu Dunajska Streda, scor 1-0. A fost singura victorie romaneasca in Conference League, dupa ce Sepsi și Universitatea…

- Sepsi a pierdut prima manșa a turului III preliminar din Conference League, scor 1-3, in fața suedezilor de la Djurgarden. Cristiano Bergodi, antrenorul covasnenilor, a oferit primele impresii dupa eșecul suferit. Bergodi a acuzat faza penalty-ului obținut de suedezi, spunand ca Sepsi trebuia sa primeasca…

- Cristiano Bergodi (57 de ani), antrenorul celor de la Sepsi, a susținut o conferința de presa inaintea partidei cu Djurgardens din turul 3 preliminar al Conference League. Sepsi - Djurgardens este programat joi, 4 august, de la 21:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Arena Antrenorul covasnenilor…

- UEFA a sanctionat clubul Sepsi OSK cu suma de 10.000 euro, precum si cu obligatia de a lasa liber 500 de scaune la meciul ce se va disputa, joi, cu Djurgardens IF din Suedia, in prima mansa a turului trei preliminar din Conference League, noteaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Meciul dintre Sepsi și Djurgardens, din turul rundei 3 preliminare a Conference league, va fi televizat de Pro Arena. Joi, 4 august, Sepsi o infrunta pe Djurgadens, liderul din Suedia in primul meci din „dubla” care conteaza pentru calificarea in play-off-ul Conference League. Programat de la ora…

- Sepsi OSK s-a calificat in turul trei preliminar al Conference League, dupa ce a trecut la lovituri de departajare, scor 4-2, de Olimpija Ljubljana, intr-un meci disputat joi seara. In tur, Sepsi s-a impus, scor 3-1, insa in retur, slovenii s-au impus cu 2-0, prin golurile marcate de Kvesic ’61 si Krefl…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a pierdut in timpul regulamentar, 0-2, la Olimpija Ljubljana, dar s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League, dupa ce s-a impus la penalty-uri 4-2. Cristiano Bergodi (57 de ani), antrenorul covasnenilor, a oferit primele reacții dupa calificare. In turul 3, Sepsi o…

- O decizie bizara din partea televiziunilor de sport: joi seara, patru formatii romanesti au evoluat in turul II preliminar din Conference League si doar partida Sepsi – Olimpija Ljubljana (Slovenia) nu s-a transmis in tara! Aceasta situatie ciudata nu i-a afectat insa pe elevii lui Cristiano Bergodi.