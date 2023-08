DJs from Mars în premieră în România, la Timișoara Music Awards In premiera in Timișoara, pe 23 septembrie, Iulius Town gazduiește prima ediție Timișoara Music Awards. Obiectivul principal al evenimentului este de a recompensa și promova talentul autohton in cadrul unei gale unde vor fi acordate 21 de premii pentru cei mai indragiți artiști locali. In plus, organizatorii iși propun sa ofere publicului oportunitatea de a descoperi nume noi și de a se reindragosti de muzica romaneasca. Gandit ca un adevarat festival in orașul luminii, Timișoara Music Awards se bucura de susținere atat din partea autoritaților, cat și din partea antreprenorilor. Evenimentul este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cel mai bun și cel mai important film al acestui secol” sunt cuvintele criticilolr despre „Oppenheimer”. Regizat de Christopher Nolan care și-a ales actori pe spranceana pentru acest film, „Oppenheimer surprinde, șocheaza, iar la final ai mai vrea sa il vezi o data, noteaza click.ro. Cillian Murphy,…

- Lugojul va fi duminica, 23 iulie, capitala ciclismului romanesc, cu ocazia organizarii traditionalei Cupe Max Ausnit. Cea mai importanta cursa de o zi din tara a primit si recunoastere internationala, fiind inclusa, in premiera pentru o competitie de ciclism de sosea din Romania, in calendarul Uniunii…

- Transylvania Open, cel mai bun turneu din lume la categoria WTA250 in 2022, revine la Cluj-Napoca in 16-22 octombrie 2023. Meciurile se vor juca indoor, pe hard, in BT Arena, pe doua terenuri de joc și vor debuta cu doua zile de calificari, in 14 octombrie. La aceasta a treia ediție a turneului, 16…

- Inmatricularile de autoturisme electrice noi din Romania au inregistrat o crestere spectaculoasa in luna mai, cu ajutorul Programului Rabla, care a demarat la finele lunii martie. Cu un volum aproape dublu fata de anul anterior, masinile propulsate 100% cu baterii au depasit in premiera pragul de 10%…

- Intre 3 și 6 august, Cluj-Arena va oferi show-uri in premiera, datorita unor artiști live care ajung pentru prima data in Romania. Bleta „Bebe” Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicala, colaborarea cu David Guetta pentru “I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și…

- Bogdan Racovițan, 22 de ani, a vorbit in premiera dupa ce tocmai a devenit campion in Polonia, cu Rakow. - Bogdan, ce inseamna acest trofeu pentru tine in perspectiva carierei ce va urma? - Ma bucur foarte mult fiindca este primul meu campionat caștigat in cariera. Inseamna multa munca și sacrificii.…

- Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line-up-ul ediției din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years & Years, Alok, Topic, Zhu, Steve…