- Sarbul Novak Djokovici, locul 21 ATP, conduce cu 6-4, 3-6, 7-6 (9) in confruntarea cu liderul mondial, spaniolul Rafael Nadal, meci contand pentru semifinalele turneului de la Wimbledon si care se va relua sambata.Meciul, disputat pe terenul central, cu acoperisul tras, a fost intrerupt dupa…

- Sud-africanul Kevin Anderson, locul 8 ATP, s-a calificat, vineri, in finala turneului de la Wimbledon, invingandu-l in penultimul act pe americanul John Isner, locul 10 ATP, dupa un meci maraton care a durat sase ore si 35 de minute, informeaza news.roScorul confruntarii a fost 7-6 (6), 6-7…

- Serena Williams s-a calificat, joi, în finala turneului de tenis la Wimbledon, deupa ce a învins-o pe Julia Goerges.Fostul numar 1 mondial va juca, astfel, în cea de-a 30-a sa finala de Grand Slam.Williams și-a adjudecat victoria în semifinale în…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, cap de serie 25, va juca la Wimbledon a zecea ei finala a turneului feminin, dupa ce a invins-o joi in semifinale pe germanca Julia Goerges, cap de serie 13, cu 6-2, 6-4 dupa o ora si zece minute de joc. Serena Williams, 36 ani, cu 7 succese la Wimbledon…

- Rafael Nadal s-a calificat dupa o pauza de 7 ani in sferturile de finala de la Wimbledon. Liderul mondial l-a eliminat din competitie pe cehul Jiri Vesely. Spaniolul s-a impus in trei seturi cu scorul de 6-3 6-3 6-4 intr-o partida care a durat o ora si 56 de minute.

- Elvetianul l-a invins in trei seturi, scor 6-7, 6-2, 7-6 pe australianul Nick Kirgyos, si are acum 8.820 de puncte ATP, cu 50 mai multe decat Rafael Nadal, pe care l-a intrecut in fruntea ierarhiei. La 36 de ani si 314 zile, Roger Federer isi imbunatateste astfel propriul record de a fi cel mai batran…

- Numarul unu mondial, Rafael Nadal este la un pas de a castiga al 11-lea trofeu la Roland Garros. Spaniolul s-a calificat in finala turneului de la Paris dupa ce a trecut fara emotii in semifinale de argentinianul Juan Martin Del Potro.

- Rafa Nadal s-a impus dupa o ora si 29 de minute in fata lui Grigor Dimitrov, ocupantul locului 5 in ierarhia mondiala. Campionul iberic, care a pierdut o singura finala la competitia din Principat, va incerca sa cucereasca duminica ce de-al 11-lea sau trofeu pe zgura monegasca, urmand sa-l…