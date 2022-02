Stiri pe aceeasi tema

- Australian Open 2022 a trecut, controversele continua! Pentru ca un turneu precedat de un fiasco de zile mari, cu Novak Djokovici (Serbia, 34 de ani, 1 ATP) in prim-plan, s-a incheiat cu o finala masculina epica, dar care a generat destul de multe discutii.

- Novak Djokovici (Serbia, 34 de ani) a ratat primul Grand Slam al anului si, la cum se prezinta situatia in lume, in acest moment, ar urma sa rateze si French Open (22 mai - 5 iunie), dar si US Open (29 august - 11 septembrie) din cauza statutului sau de nevaccinat.

- Dupa un calvar de 11 zile, incheiat cu expulzarea sa din Australia, liderul mondial s-a intors acasa pentru a se reface din punct de vedere mental. Novak Djokovici (34 de ani, 1 ATP) a fost asteptat ca un erou pe aeroportul „Nikola Tesla" din Belgrad. Foarte multi suporteri l-au scandat numele, dupa…

- Familia lui Novak Djokovici, 34 de ani, numarul 1 in clasamentul jucatorilor profesioniști de tenis, a emis un comunicat de presa, dupa ce jucatorul sarb a fost deportat din Australia , in care se menționeaza ca nu sportul a decis, ci politica și interesele, informeaza agenția News.ro . „Suntem foarte…

- Apelul la decizia de anulare a vizei de intrare in Australia pentru Novak Djokovici va fi judecat luni, ora locala 10.00 (ora 1.00 noaptea, in Romania), iar in ședința se va decide daca sportivul va ramane in Australia sau va fi obligat sa se intoarca in Serbia. In prezent, numarul 1 mondial este cazat…

- Familia tenismanului sarb Novak Djokovici a declarat ca acesta este victima unei "agende politice" in Australia, ea sustinandu-l pe N.1 mondial caruia i-a fost interzisa joi intrarea in tara pentru a-si apara titlul la Australian Open, scrie Reuters. Djokovic, care nu a spus niciodata daca…

