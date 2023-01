Tenismanul sarb Novak Djokovici, locul 5 mondial, l-a invins pe americanul Sebastian Korda si a castigat turneul de la Adelaide. Pentru sarb, acesta este al 92-lea titlu al carierei. Djokovici s-a impus, cu scorul de 6-7 (8/10), 7-6 (7/3), 6-4. Meciul a durat trei ore si 9 minute. Novak Djokvovici a reusit un al 92-lea titlu duminica, fiind la egalitate cu Rafael Nadal, dar in urma lui Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) si Ivan Lendl (94). El a castigat 34 de meciuri consecutive in Australia de la inceputul anului 2019 si 23 din ultimele 24 de meciuri in total.