„Djokovic va pierde procesul”. Argumentele avocaților guvernului australian Guvernul australian a subliniat, duminica, ca liderul mondial al tenisului Novak Djokovic „nu este vaccinat impotriva Covid-19″ si considera ca batalia sa juridica pentru a a ramane in Australia este sortita esecului, in ajunul analizarii recursului sau, informeaza AFP, citat de Agerpres. Intr-un raport de concluzii de 13 pagini, publicate duminica, inaintea audierii de luni dimineata, avocatii guvernului australian scot in evidenta faptul ca tenismanul sarb nu “este vaccinat”. In cadrul unei audieri publice prevazuta pentru luni dimineata, la ora locala 10:00 (23:00 GMT), judecatorul federal… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

