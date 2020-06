Stiri pe aceeasi tema

- Sarbul Novak Djokovic (33 de ani, locul 1 ATP) a fost depistat pozitiv cu coronavirus dupa turneul demonstrativ „Adria Tour”. Sarbul a organizat in Serbia, la Belgrad, și in Croația, la Zadar, un turneu demonstrativ, iar tot mai mulți participanții s-au imbolnavit. Djokovic este la patrulea jucator…

- Dupa ce Borna Coric, Grigor Dimitrov si Viktor Troicki au fost deja depistati pozitiv, in urma participarii la Adria Tour, turneul organizat in Balcani de liderul ATP, Novak Djokovic, testul acestuia era asteptat marti, pentru ca a refuzat sa se testeze in Croatia si a mers in Belgrad. "Cand…

- Novak Djokovic (33 ani), liderul mondial al tenisului masculin, a anuntat marti ca a fost testat pozitiv cu COVID-19. Djokovic este cel de-al patrulea jucator infectat dintre participanții la Adria Tour, turneu demonstrativ care a avut loc in Serbia și Croația in ultimele doua saptamani. Inainte de…

- Bulgarul, primul pozitiv la noul coronavirus dintre jucatorii participanți la Adria Tour, a prezentat unele simptome inca de la sosirea la Zadar, dar nu ar fi acceptat sa-și faca proba Doi jucatori care au evoluat in Croația, Dimitrov și Borna Coric, unul care a fost pe teren la Belgrad, in saptamana…

- Circuitul ATP va continua sa "planifice" si sa "ajusteze" protocoalele sale legate de pandemia de coronavirus, in vederea reluarii sezonului in tenisul profesionist masculin, prevazuta pentru data de 14 august, informeaza El Mundo Deportivo. ATP a dat publicitatii un comunicat luni, dupa ce bulgarul…

- Circuitul ATP va continua sa "planifice" si sa "ajusteze" protocoalele sale legate de pandemia de coronavirus, in vederea reluarii sezonului in tenisul profesionist masculin, prevazuta pentru data de 14 august, informeaza El Mundo Deportivo potrivit Agerpres. ATP a dat publicitatii un comunicat luni,…

- ​Tenismanul sârb Viktor Troicki si sotia sa însarcinata au fost testati pozitiv la Covid-19, alaturându-se astfel bulgarului Grigor Dimitrov si croatului Borna Coric pe lista jucatorilor si apropiatilor acestora infectati dupa participarea la evenimentul Adria Tour, organizat de compatriotul…

- Novak Djokovic a refuzat sa fie testat pentru Covid-19 în Croația, cu toate ca Marko Paniki, preparatorul sau fizic, a fost infectat cu noul coronavirus. De asemenea, pe lista celor gasiți pozitiv se mai afla Grigor Dimitrov și Borna Coric.Distanțarea sociala nu a prea existat la Adria Tour,…