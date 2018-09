Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal, 32 de ani, liderul mondial din ATP, s-a retras in semifinala de la US Open cu Juan Martin del Potro. Argentinianul conducea cu 7-6, 6-2, insa ibericul nu a mai putut continua partida din cauza durerilor la genunchiul drept. Rafa a efectuat azi mai multe teste, iar rezultatele nu sunt unele…

- Tenismenii Juan Martin del Potro (Argentina), cap de serie 3, si Novak Djokovic (Serbia), cap de serie 6, vor disputa duminica finala turneului US Open, ultimul Grand Slam al anului gazduit de arena new-yorkeza Flushing Meadows.

- Juan Martin del Potro, locul 3 ATP, il va intalni pe Novak Djokovic, locul 6 ATP, in finala de simplu masculin la US Open 2018. Daca sarbul va caștiga in ultimul act la openul american, iși va insuși cel de-al 14-lea titlu de Grand Slam din cariera și il va egala astfel pe Pete Sampras.

- Toata lumea tenisului se concentreaza pe duelurile clasice dintre Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic, dar argentinianul Juan Martin del Potro face victima dupa victima la US Open și pare in forma care i-a adus titlul in 2009. ...

- Marius Copil a reușit un salt de 10 locuri și a urcat pe poziția a 82-a in clasamentul ATP, dat publicitații luni, dupa ce ajuns pana in turul al doilea al Masters-ului de la Cincinnati (a fost invins de Marin Cilic). Podiumul este neschimbat, cu Rafael Nadal lider detașat, urmat de Roger Federer și…

- In mansa a doua, Copil a fost invins, miercuri, cu scorul de 6-7 (4), 6-4, 6-4, de croatul Marin Cilici, locul 7 ATP. La varful ierarhiei, castigatorul Western&Southern Open, sarbul Novak Djokovici, a urcat de pe locul 10 pe 6, cu 4.445 de puncte. Si sud-africanul Kevin Anderson a urcat,…